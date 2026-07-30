VÍDEO: professores promovem dia de paralisação e prefeito diz que Sindicato quer enganar população de Cacoal

Os profissionais do magistério da rede municipal de Cacoal promovem, nesta quinta-feira (30), uma paralisação das atividades.

A mobilização foi aprovada durante Assembleia Geral da categoria realizada no dia 11 de junho e organizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cacoal (SINSEMUC).

Segundo o sindicato, a principal reivindicação é a implementação da atualização de 5,4% do Piso Nacional do Magistério. A entidade afirma que, até o momento, a Administração Municipal não apresentou uma proposta para efetivar o reajuste previsto nas legislações federal e municipal.

Ainda, de acordo com o SINSEMUC, o ato ocorrerá de forma pacífica, ordeira, democrática e respeitosa. A mobilização tem como objetivo demonstrar a insatisfação da categoria e cobrar o cumprimento da legislação que garante a atualização do piso salarial dos profissionais da educação.

PREFEITO REBATE REIVINDICAÇÃO

Por meio das redes sociais, o prefeito Tony Pablo explicou os motivos pelos quais a Prefeitura não atende, neste momento, ao pedido da categoria e rebateu declarações do sindicato.

“O sindicato tentou induzir e criar uma narrativa para enganar a população, fazendo parecer que o que eles pleiteiam é o pagamento do Piso Nacional da Educação. Isso não é verdade. Cacoal já paga o piso nacional. Entendo que a reivindicação é justa, mas, para atendê-la, preciso ter condições financeiras e garantir equilíbrio para todos os servidores públicos do município, que hoje somam mais de 3 mil”, afirmou o prefeito. (Assista ao vídeo abaixo).