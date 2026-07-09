FIMCA Cacoal marca nova etapa na expansão do Grupo Educacional Aparício Carvalho e fortalece o ensino superior na Região do Café

A incorporação da FANORTE ao Grupo Educacional Aparício Carvalho e o nascimento da FIMCA Cacoal representam um dos mais importantes movimentos de expansão do ensino superior em Rondônia nos últimos anos.

A chegada da instituição ao município fortalece a presença do grupo na Região do Café e inaugura um novo ciclo de investimentos voltados à formação profissional, à inovação acadêmica e ao desenvolvimento regional.

Para o diretor de Expansão do Grupo Educacional Aparício Carvalho, deputado federal e reitor da FIMCA, Dr. Maurício Carvalho, a chegada da instituição simboliza um investimento no futuro da região.

“Expandir é muito mais do que abrir uma nova unidade. É acreditar no potencial das pessoas e criar oportunidades para que elas possam transformar suas vidas por meio da educação. Cacoal vive um momento importante de crescimento econômico e social, e queremos caminhar junto com esse desenvolvimento, oferecendo ensino de qualidade, formando profissionais preparados para o mercado e contribuindo para o fortalecimento da região.”

Segundo ele, o objetivo da expansão é aproximar cada vez mais o ensino superior das necessidades da sociedade.

“Nossa missão sempre foi expandir oportunidades. Quando uma instituição cresce, cresce também a pesquisa, a extensão, os serviços prestados à comunidade, a formação de profissionais, a economia e o desenvolvimento do município. É esse ciclo de transformação que queremos fortalecer em Cacoal.”

A também diretora de Expansão do Grupo Educacional Aparício Carvalho e reitora da FIMCA, Dra. Mariana Carvalho, destaca que a chegada da instituição representa o início de um novo capítulo para o ensino superior na Região do Café.

“A FIMCA Cacoal nasce com o propósito de ampliar oportunidades e contribuir diretamente para o desenvolvimento da região. Queremos investir continuamente em infraestrutura, inovação, qualificação acadêmica e na expansão dos nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão, oferecendo aos estudantes uma formação conectada às necessidades do mercado e da sociedade.”

Ela ressalta que a expansão também fortalece a integração entre as unidades do grupo espalhadas pelo estado.

“Hoje formamos uma rede de ensino superior presente em diferentes regiões de Rondônia. Essa integração amplia as possibilidades de intercâmbio acadêmico, pesquisa, extensão e inovação, permitindo que estudantes e professores compartilhem experiências e cresçam juntos. É assim que enxergamos a educação: como um instrumento capaz de transformar pessoas e impulsionar o desenvolvimento regional.”

Com quase três décadas de atuação no ensino superior, o Grupo Educacional Aparício Carvalho consolidou um modelo educacional baseado na excelência acadêmica, na pesquisa, na extensão universitária e na responsabilidade social. Atualmente, a rede está presente em Porto Velho, Jaru, Vilhena e, agora, Cacoal, ampliando sua missão de levar educação superior de qualidade para todas as regiões de Rondônia.

A escolha por Cacoal acompanha o protagonismo que o município exerce no cenário estadual. Considerada a capital da Região do Café, a cidade destaca-se pelo agronegócio, pelo comércio, pela prestação de serviços e pelo crescimento do setor da saúde. Com população superior a 90 mil habitantes e influência sobre dezenas de municípios da região central do estado, Cacoal tornou-se um importante polo econômico e educacional, atraindo estudantes de diferentes localidades em busca de qualificação profissional.

A chegada da FIMCA acompanha esse processo de desenvolvimento. A expectativa é ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior, fortalecer os cursos já existentes, investir em infraestrutura, tecnologia, qualificação docente e criar novas possibilidades para projetos de pesquisa, extensão e atendimento à comunidade.

Os impactos desse modelo já podem ser observados em outras regiões onde o Grupo Educacional Aparício Carvalho está presente. Em Jaru e Vilhena, a expansão das instituições contribuiu para movimentar a economia local, impulsionando setores como comércio, alimentação, transporte, habitação e serviços, além de estimular a geração de empregos diretos e indiretos. A presença de uma instituição de ensino superior também favorece a permanência de estudantes em seus municípios de origem, fortalece a formação de mão de obra qualificada e amplia a oferta de serviços voltados à comunidade.

Com a chegada da FIMCA Cacoal, o Grupo Educacional Aparício Carvalho passa a reunir cinco instituições de ensino superior estrategicamente distribuídas pelo estado: o Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e a Faculdade Metropolitana, em Porto Velho; a FIMCA Jaru; a FIMCA Vilhena; e, agora, a FIMCA Cacoal.

A expansão consolida um projeto iniciado há quase três décadas, baseado na convicção de que investir em educação é investir no desenvolvimento de Rondônia. Para Cacoal, representa a chegada de uma instituição comprometida com a excelência acadêmica, a inovação e a formação de profissionais preparados para atender às demandas de uma região que cresce continuamente e desempenha papel estratégico no desenvolvimento do estado.