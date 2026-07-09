Operação apreende mais de 2,2 kg de drogas e prende três suspeitos em Chupinguaia

Uma ação da Polícia Militar realizada na noite de quarta-feira (8), durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, resultou na apreensão de mais de 2,2 quilos de entorpecentes, na prisão de três pessoas e na apreensão de uma adolescente no distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a operação foi realizada por equipes da Força Tática e da Patrulha Reforço do 3º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a Força-Tarefa de Combate às Organizações Criminosas, após informações de que uma adolescente que havia fugido de casa estaria escondida em uma residência utilizada para o comércio de drogas.

Ao chegarem ao imóvel, os policiais cercaram o local e impediram a fuga dos suspeitos. Durante as buscas, foram encontrados cerca de 1,728 quilo de maconha enterrado no quintal, além de pinos vazios para acondicionamento de cocaína, balança de precisão e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

Em outro endereço vinculado a um dos investigados, os militares localizaram mais 386 pinos contendo substância análoga à cocaína, totalizando aproximadamente 450 gramas, além de 20 porções de maconha prontas para comercialização, pesando cerca de 47 gramas, e outra balança de precisão.

Os três adultos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. A adolescente foi apreendida e todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Segundo a Polícia Militar, os conduzidos também possuem ligação com facções criminosas. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.