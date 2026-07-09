Servidor que morreu em acidente deixa legado de quase duas décadas no serviço público, diz prefeitura de Vilhena

A Prefeitura de Vilhena manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor público municipal Adilson Evangelista Pereira, aos 43 anos, durante acidente ocorrido nesta quinta-feira, 9 de julho (leia mais AQUI).

Em nota encaminhada à imprensa, a prefeitura afirmou que Adilson dedicou quase duas décadas de sua vida ao serviço público, contribuindo com zelo e compromisso desde 2007, quando atuou como serviços gerais no Hospital Regional.

Em 2024, após novo concurso, passou a exercer a função de motorista de viaturas pesadas na Secretaria Municipal de Agricultura, onde seguia desempenhando suas atividades com responsabilidade.

Conforme a nota, Adilson era morador de Vilhena desde 2001, era formado em tecnólogo em Gestão Ambiental e deixa esposa e filha. “Sua partida, ocorrida em serviço, causa grande comoção entre colegas e toda a administração municipal, que reconhece sua trajetória de dedicação e trabalho. Neste momento de dor, a Prefeitura de Vilhena se solidariza com familiares, amigos e colegas, expressando sinceras condolências e desejando conforto a todos”, destaca a nota.