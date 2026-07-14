Advogado chama Câmara de Vilhena de “parlamento mirim” e diz que vereadores serão processados por doação do HR ao Governo de RO

A aprovação do projeto de lei que autoriza a doação do imóvel do Hospital Regional (HR) de Vilhena continua repercutindo no município.

A proposta foi aprovada pela maioria dos vereadores durante a sessão ordinária realizada na noite desta segunda-feira, 13 (leia mais AQUI).

O advogado Caetano Neto criticou duramente a decisão da Câmara Municipal, classificando o Legislativo como um “parlamento mirim”.

Segundo ele, os vereadores poderão ser responsabilizados judicialmente pela aprovação do projeto. “Os vereadores estarão entregando vidas humanas que se socorrem na Unidade Regional de Vilhena para um modelo de gestão hospitalar que, se ficar sob os cuidados do Governo do Estado, mais de uma vez ficará provado ser o pior gestor na área da saúde estadual dos últimos trinta anos de governos estaduais”, afirmou.

Caetano também citou fiscalizações realizadas em unidades de saúde administradas pelo Governo de Rondônia para sustentar suas críticas. “A aprovação do projeto significa afundar ainda mais a saúde pública na lama política que domina as unidades controladas pelo Governo Estadual, registrando o maior índice de mortes por negligência hospitalar da história de Rondônia”, declarou.

Segundo o advogado, outro ponto preocupante envolve a doação do imóvel em razão das dívidas do município com a Santa Casa Chavantes, que, segundo ele, atualmente podem ultrapassar R$ 18 milhões. “Parece que nós, vilhenenses, teremos que pagar essa conta, apesar dos convênios firmados entre o governador Marcos Rocha e o Município para a devida quitação. Os valores sumiram do acordo e, pior, o Governo preferiu carregar a pecha de ‘caloteiro’”, disse.

Ainda de acordo com Caetano, a intenção do Governo do Estado é entregar a gestão do Hospital Regional de Vilhena a uma Organização Social (OS), em modelo de terceirização, diferente da Santa Casa Chavantes. “O Governo de Marcos Rocha pretende entregar a gestão do Hospital Regional de Vilhena a uma Organização Social que não é a Chavantes. Os valores milionários destinados à futura OS estão sendo escondidos”, afirmou.

O advogado também fez críticas à suposta atuação de pessoas ligadas à futura organização gestora. “Os sócios ‘ocultos’ da Organização Social já são vistos diariamente pelos corredores do Palácio do Governo, muito próximos do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, e têm pressa. É um equívoco acreditar que essa medida busca melhorar os serviços hospitalares, cuidar melhor dos pacientes ou salvar vidas. Muitos continuarão morrendo por negligência hospitalar e pela atuação de equipes médicas inexperientes. O objetivo, na verdade, é turbinar a campanha eleitoral de 2026 dos candidatos apoiados pelo Governo Estadual. Para isso, será necessária a colaboração dos apoiadores e financiadores que prestam serviços ao Governo. E o povo? É mero detalhe”, declarou.

Por fim, Caetano afirmou que pretende buscar a responsabilização dos parlamentares que votaram favoravelmente ao projeto. “Os vereadores de Vilhena também serão responsabilizados solidariamente por meio das ações judiciais cabíveis que serão apresentadas”, concluiu.