VÍDEO: câmeras registram furto de motocicleta em pátio de empresa às margens da BR-174 em Vilhena

Uma motocicleta foi furtada na tarde de terça-feira (21) no pátio em frente de uma empresa localizada às margens da BR-174, no perímetro urbano de Vilhena.

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o veículo levado é uma Honda CB 250F Twister, de cor prata, ano 2018, com placas de Mandirituba (PR).

As imagens mostram um homem chegando a pé, carregando uma sacola e um capacete.

Em seguida, ele se aproxima da motocicleta, aparentemente utiliza uma chave mixa para dar partida e deixa o local tranquilamente.

O caso chama atenção porque, na manhã da última segunda-feira (20), dois homens já haviam tentado furtar outra motocicleta estacionada no mesmo local.

Na ocasião, a dupla não conseguiu ligar o veículo e deixou a área utilizando uma bicicleta elétrica. A tentativa também foi registrada pelo sistema de monitoramento da empresa (leia mais AQUI).

As imagens deverão auxiliar as autoridades na identificação do autor do furto. O caso será investigado pela Polícia Civil.

>>>Veja ação do criminoso: