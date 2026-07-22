Facebook Instagram
quarta-feira, 22 de julho de 2026.

VÍDEO: câmeras registram furto de motocicleta em pátio de empresa às margens da BR-174 em Vilhena

Suspeito chegou a pé, ligou o veículo e deixou o local; dias antes, outra tentativa de furto foi registrada no mesmo endereço
As imagens deverão auxiliar as autoridades na identificação do autor do furto

Uma motocicleta foi furtada na tarde de terça-feira (21) no pátio em frente de uma empresa localizada às margens da BR-174, no perímetro urbano de Vilhena.

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Moto furtada / Foto: Divulgação

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o veículo levado é uma Honda CB 250F Twister, de cor prata, ano 2018, com placas de Mandirituba (PR).

As imagens mostram um homem chegando a pé, carregando uma sacola e um capacete.

Em seguida, ele se aproxima da motocicleta, aparentemente utiliza uma chave mixa para dar partida e deixa o local tranquilamente.

O caso chama atenção porque, na manhã da última segunda-feira (20), dois homens já haviam tentado furtar outra motocicleta estacionada no mesmo local.

Na ocasião, a dupla não conseguiu ligar o veículo e deixou a área utilizando uma bicicleta elétrica. A tentativa também foi registrada pelo sistema de monitoramento da empresa (leia mais AQUI).

As imagens deverão auxiliar as autoridades na identificação do autor do furto. O caso será investigado pela Polícia Civil.

>>>Veja ação do criminoso:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!