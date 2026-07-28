Cumprindo agenda em Vilhena, vereador da capital confirma pré-candidatura a deputado estadual priorizando segurança e saúde

O empresário e vereador de Porto Velho, José Guimarães, conhecido como Zé Paroca (Avante), visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta terça-feira, em Vilhena, onde concedeu entrevista e confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano.

Durante a visita, o parlamentar afirmou que está percorrendo diversas regiões do Estado para ouvir a população, fortalecer parcerias e apresentar suas propostas.

Segundo Zé Paroca, Vilhena é uma das cidades mais importantes de Rondônia e necessita de investimentos em áreas estratégicas, principalmente infraestrutura e segurança pública.

“Estou em Vilhena ouvindo a população e buscando formar parcerias para um projeto maior de pré-candidatura a deputado estadual. Temos propostas para infraestrutura e, principalmente, para a segurança pública. Vilhena já é uma excelente cidade para viver, mas ainda precisa avançar em políticas públicas que cheguem na ponta”, analisou.

TRABALHO SOCIAL E MOTIVO DE CANDIDATURA

Em seu primeiro mandato como vereador da capital, Zé Paroca afirmou que decidiu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa após anos de atuação em projetos sociais desenvolvidos em Rondônia.

Segundo ele, o trabalho inclui distribuição de sopa, cestas básicas, ações de saúde nas escolas, incentivo ao esporte e apoio a famílias atingidas por situações de calamidade. “Sou um dos políticos que mais desenvolveu projetos sociais em Rondônia. Quero ampliar esse trabalho, levando mais recursos e alcançando ainda mais pessoas”, destacou.

NOVO HOSPITAL JOÃO PAULO II E APOIO ÀS MÃES ATÍPICAS

O pré-candidato destacou que uma de suas principais bandeiras será a defesa da construção de um novo Hospital João Paulo II, em Porto Velho.

Na avaliação do vereador, o Estado possui orçamento suficiente para executar a obra e melhorar a estrutura da saúde pública.

Outra prioridade apontada por ele é a ampliação da assistência às pessoas com transtorno do espectro autista e às mães atípicas. “Muitas famílias enfrentam dificuldades para conseguir diagnóstico, tratamento e atendimento especializado. Precisamos criar políticas públicas que ofereçam apoio verdadeiro a essas mães e às crianças”, disse.

SEGURANÇA PÚBLICA

Durante a entrevista, Zé Paroca também defendeu investimentos no fortalecimento da segurança pública.

Segundo ele, é necessário ampliar o efetivo policial, realizar concursos públicos, investir em tecnologia e fortalecer o combate às organizações criminosas. “Precisamos colocar mais policiais nas ruas, oferecer melhores condições de trabalho e combater o crime organizado com firmeza. A população quer segurança e o Estado precisa responder”, explicou.

AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PORTO VELHO

Questionado sobre a administração da capital, o vereador afirmou que Porto Velho enfrenta desafios por conta de sua grande extensão territorial, mas considera que o município vem avançando em algumas áreas.

Aliado do prefeito Léo Moraes, Zé Paroca destacou que a gestão trabalha para ampliar os investimentos, especialmente na área da saúde, com a implantação de uma nova estrutura hospitalar.

CONVENÇÃO DO AVANTE

Ao final da entrevista, Zé Paroca informou que a convenção do Avante está marcada para o próximo 1º de agosto, quando deverá ser homologada sua candidatura a deputado estadual.

Ele encerrou deixando uma mensagem aos rondonienses: “Quero agradecer pela confiança da população e dizer que estou preparado para representar Rondônia. Quero trabalhar por mais segurança, saúde, infraestrutura e assistência social, buscando soluções concretas para melhorar a vida das pessoas”.