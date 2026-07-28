VÍDEOS: acidente entre carro e carreta deixa um morto e três feridos graves na BR-364 em Ouro Preto do Oeste

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta carregada com soja deixou uma pessoa morta e outras três gravemente feridas na manhã desta terça-feira (28), na BR-364, km 389, nas proximidades do Kiss Motel, em Ouro Preto do Oeste.
Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os quatro ocupantes do automóvel foram atingidos na violenta colisão.
Uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto as outras três sofreram ferimentos graves e foram socorridas por equipes de resgate. As identidades não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.
Com o impacto, a carreta que pertence a uma empresa de Vilhena, tombou e ficou atravessada sobre a rodovia, espalhando grande parte da carga de soja pela pista.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.
Segundo atualização da PRF, a rodovia chegou a ficar totalmente interditada nos dois sentidos, sem previsão inicial de liberação, em razão do tombamento da carreta e do derramamento da carga.
A corporação informou que a ocorrência foi registrada às 10h10 e que as informações ainda são preliminares, devendo a dinâmica do acidente ser esclarecida por meio do laudo pericial.
Ainda conforme a PRF, uma das vítimas, que está intubada, será transferida para uma unidade hospitalar em Ji-Paraná com apoio de escolta policial.
Informações extraoficiais indicam que parte da pista já foi liberada, mas o tráfego no local segue exigindo atenção dos motoristas.
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