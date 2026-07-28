VÍDEOS: acidente entre carro e carreta deixa um morto e três feridos graves na BR-364 em Ouro Preto do Oeste

Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta carregada com soja deixou uma pessoa morta e outras três gravemente feridas na manhã desta terça-feira (28), na BR-364, km 389, nas proximidades do Kiss Motel, em Ouro Preto do Oeste.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , os quatro ocupantes do automóvel foram atingidos na violenta colisão.

Uma das vítimas morreu ainda no local, enquanto as outras três sofreram ferimentos graves e foram socorridas por equipes de resgate. As identidades não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.

Com o impacto, a carreta que pertence a uma empresa de Vilhena, tombou e ficou atravessada sobre a rodovia, espalhando grande parte da carga de soja pela pista.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência.

Segundo atualização da PRF, a rodovia chegou a ficar totalmente interditada nos dois sentidos, sem previsão inicial de liberação, em razão do tombamento da carreta e do derramamento da carga.

A corporação informou que a ocorrência foi registrada às 10h10 e que as informações ainda são preliminares, devendo a dinâmica do acidente ser esclarecida por meio do laudo pericial.

Ainda conforme a PRF, uma das vítimas, que está intubada, será transferida para uma unidade hospitalar em Ji-Paraná com apoio de escolta policial.

Informações extraoficiais indicam que parte da pista já foi liberada, mas o tráfego no local segue exigindo atenção dos motoristas.

>>>Vídeos:

d1