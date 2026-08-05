Homem é preso suspeito de praticar atos libidinosos contra enteada em Corumbiara

Um homem foi preso pela Polícia Militar no município de Corumbiara sob a suspeita de cometer atos libidinosos contra sua própria enteada, uma adolescente.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a adolescente procurou a direção da escola onde estuda e relata ter sido vítima de abordagens inadequadas promovidas pelo padrasto no interior da residência da família.

A estudante informou que já havia alertado a mãe sobre a situação, mas não obteve a proteção necessária no ambiente familiar.

Diante do relato, a equipe escolar acionou imediatamente o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Acompanhada pelos conselheiros tutelares, a jovem confirmou os fatos, dando início às providências legais de acolhimento e proteção à menor.

Com as informações coletadas, os militares iniciaram diligências e localizaram a mãe da vítima. Ela indicou que o companheiro estava trabalhando temporariamente em uma propriedade da rural da região.

A equipe policial deslocou-se ao endereço e encontrou o homem nas proximidades da entrada da propriedade. Ele foi cientificado sobre as graves denúncias, revistado e informado sobre seus direitos previstos em lei.

O suspeito colaborou com a abordagem e não ofereceu resistência. Em seguida, foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para os procedimentos cabíveis e a adoção das medidas de apuração.