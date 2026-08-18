Colisão entre caminhão e motocicleta deixa condutor ferido em Corumbiara

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta deixou um homem ferido no cruzamento das Avenidas Guarajus e Getúlio Vargas, no município de Corumbiara.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido pela Avenida Guarajus.

Ao se aproximar do cruzamento, o motorista do caminhão deslocou o veículo para o lado esquerdo da pista para ampliar o raio de curva e realizar a conversão à direita para acessar a Avenida Getúlio Vargas.

No mesmo momento, o motociclista avançou pelo lado direito do veículo de carga, ocorrendo a colisão transversal.

Com o impacto, a motocicleta foi arrastada para debaixo do caminhão e ficou totalmente destruída. O condutor da moto conseguiu se desvencilhar logo após a parada dos veículos.

Uma equipe médica do Hospital de Corumbiara foi acionada e prestou os primeiros atendimentos no local.

O motociclista sofreu múltiplas escoriações pelo corpo e uma fratura na perna esquerda, sendo encaminhado para atendimento hospitalar. O motorista do caminhão não se feriu e permaneceu no local prestando esclarecimentos.

Imagens do sistema de monitoramento da cidade confirmaram a dinâmica do acidente. A Perícia Criminal compareceu ao local e realizou os procedimentos técnicos para o registro da ocorrência.