Ex-prefeito de Colorado entra na disputa estadual defendendo experiência de gestão e fortalecimento dos municípios do Cone Sul

Ex-prefeito de Colorado do Oeste por dois mandatos, o Ribamar José de Oliveira, conhecido como “Professor Ribamar”, disputa uma vaga de deputado estadual defendendo que os oito anos de experiência à frente da Prefeitura, somados à trajetória na educação pública, podem contribuir para uma atuação mais próxima dos municípios e das necessidades do interior.

Neste início de semana, ele falou ao Extra de Rondônia sobre sua trajetória e o atual projeto político.

Professor e ex-gestor educacional, com passagem pela antiga Escola Agrotécnica Federal e pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Ribamar afirma que pretende levar para a Assembleia Legislativa uma atuação voltada principalmente à educação, infraestrutura, saúde, agricultura, geração de emprego e fortalecimento do municipalismo.

EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE

Ao avaliar os dois mandatos como prefeito, Ribamar destaca avanços em áreas como saúde, infraestrutura, iluminação pública, assistência social e educação. Entre as ações citadas estão investimentos em Unidades Básicas de Saúde, no Hospital Municipal Dr. Pedro Granjeiro Xavier, pavimentação, recuperação de ruas e implantação de iluminação LED.

Mas é na educação que ele identifica um dos principais legados da gestão. Colorado no IDEB 2023 foi a melhor educação de Rondônia e da Região Norte do Brasil. “Sou professor e sempre acreditei que uma cidade só consegue transformar de verdade a sua realidade quando investe nas pessoas”, afirma.

Caso eleito, ele disse que pretende defender a valorização dos profissionais da educação, qualificação permanente, melhores condições de trabalho e ampliação do ensino técnico, tecnológico e superior.

Entre as propostas está a criação de uma Universidade Estadual de Rondônia, além do fortalecimento da educação profissional e da aproximação entre educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico.

DEFESA DOS MUNICÍPIOS

A principal bandeira da candidatura, segundo Ribamar, será fazer com que o desenvolvimento alcance efetivamente o interior.

Ele pretende atuar em defesa de Colorado do Oeste e dos demais municípios do Cone Sul, como Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Chupinguaia e Vilhena.

Para isso, afirma que pretende fiscalizar o Executivo, discutir o orçamento estadual, apresentar projetos, destinar emendas e buscar recursos para infraestrutura, saúde, educação, agricultura e geração de emprego e renda. “Não quero trabalhar apenas com ações pontuais. Precisamos pensar o Cone Sul para os próximos 10, 20 ou 30 anos”, afirma.

RO-485 E INFRAESTRUTURA RURAL

Na infraestrutura, uma das prioridades é a pavimentação da RO-485, entre Colorado do Oeste e Corumbiara.

Ribamar também pretende defender melhorias nas estradas rurais e a construção de pontes de aço e concreto, além da utilização de estruturas como aduelas e tubos metálicos e de PEAD.

A proposta, segundo ele, é trabalhar com soluções mais duráveis e que possam atender às futuras gerações.

Para o candidato, a infraestrutura é fundamental tanto para o deslocamento da população quanto para o escoamento da produção.

CONTAS DE 2024

Questionado sobre a rejeição, pela Câmara Municipal, das contas de sua gestão referentes a 2024, Ribamar demonstra tranquilidade em relação ao caso.

A decisão do Legislativo municipal, tomada por 10 votos a zero, foi posteriormente questionada judicialmente. Segundo ele, houve problemas no procedimento adotado pela Câmara, e a Justiça suspendeu os efeitos da decisão enquanto a questão é analisada.

Ribamar afirma que está tranquilo porque confia nos documentos e nos argumentos apresentados pela defesa e prefere que o caso seja resolvido pelas instituições competentes. “Não quero transformar esse assunto em disputa pessoal ou política partidária. Tenho respeito pelas instituições e acredito que o caminho correto é apresentar documentos, exercer o direito de defesa e aguardar a decisão definitiva da Justiça”, afirma.

Ele ressalta que, durante os oito anos de gestão, esteve sujeito à fiscalização dos órgãos de controle e considera que o eleitor deve analisar os documentos, os pareceres técnicos, os resultados da administração e as decisões judiciais.

EXPERIÊNCIA COMO ARGUMENTO

Depois de oito anos como prefeito, Ribamar afirma que decidiu disputar uma vaga na Assembleia por entender que a experiência acumulada ainda pode contribuir com Rondônia. “Eu não quero chegar à Assembleia para aprender o que é uma prefeitura ou descobrir quais são os problemas do interior. Eu vivi essa realidade”, finalizou.