Desentendimento entre trabalhadores de manutenção de rodovia termina em agressão na BR-364 em Vilhena

Uma discussão por motivo fútil entre dois colegas de trabalho terminou em agressão física na tarde de quarta-feira, 19 de agosto, em um estabelecimento comercial situado às margens da BR-364, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os dois homens são funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços de manutenção na sinalização horizontal da rodovia e vinham realizando os trabalhos no trecho desde Porto Velho.

A convivência prolongada ao longo do deslocamento e durante a execução das atividades teria gerado um desentendimento entre eles.

Durante a parada no local, a discussão se intensificou e um dos trabalhadores investiu contra o colega com agressões físicas, desencadeando um confronto corporal entre ambos.

Com o atrito, um dos envolvidos sofreu um inchaço na região da testa, enquanto o outro apresentou uma lesão na face, semelhante a um arranhão. Ambos dispensaram o atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso, ouviu os relatos e recolheu áudios apresentados pelas partes com detalhes sobre a dinâmica do ocorrido.

Diante do manifesto interesse dos envolvidos, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para que o caso seja encaminhado e apreciado pelo Juizado Especial Criminal.