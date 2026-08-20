Menor em aparente surto psicológico é contido após ato obsceno no hospital de Colorado

Um menor foi contido pela equipe médica do Hospital Municipal de Colorado do Oeste após praticar atos obscenos na presença de acompanhantes e pacientes que estavam no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o adolescente deu entrada na unidade de saúde apresentando sinais visíveis de alteração psicológica.

Ele foi acomodado na sala de observação do hospital, onde também se encontravam outras pessoas.

Em determinado momento, em aparente surto, o menor expôs o órgão genital e passou a praticar atos obscenos na frente das vítimas presentes na sala.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Devido ao estado de saúde mental do adolescente, ele permaneceu retido na unidade de saúde sob os cuidados e acompanhamento contínuo da equipe médica responsável.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para que a Polícia Civil adote os procedimentos legais cabíveis.