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quinta-feira, 20 de agosto de 2026.

Motocicleta com chave na ignição é furtada no centro de Vilhena

Veículo estava estacionado em cima da calçada na Rua Geraldo Magela
A região conta com câmeras de monitoramento que podem ter registrado o momento da ação do criminoso

Uma motocicleta foi furtada no final da tarde de segunda-feira, 17 de agosto, na Rua Geraldo Magela, localizada na região central de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a proprietária havia deixado sua motocicleta, uma Honda CG 160 Titan, com placa SLI6J46, estacionada sobre a calçada ao lado do seu local de trabalho por volta das 14h.

Por um descuido, a condutora acabou deixando a chave na ignição do veículo.

A vítima só percebeu a subtração por volta das 18h15, no momento em que encerrou o expediente de trabalho e se dirigiu até o local onde havia estacionado para retornar à sua residência.

A região conta com câmeras de monitoramento que podem ter registrado o momento da ação do criminoso.

As imagens serão recuperadas e entregues à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para auxiliar nas investigações da Polícia Civil.

A Polícia Militar realizou patrulhamento pelas vias adjacentes no intuito de localizar o veículo, mas nenhum suspeito ou a motocicleta foram encontrados até o momento.

O caso foi registrado para que as providências cabíveis sejam adotadas.

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