Prédio é arrombado e tem fiação elétrica furtada no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

Um prédio comercial desocupado foi alvo de arrombamento e furto na Avenida Paraná, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o proprietário do imóvel compareceu ao local e percebeu que uma das portas de acesso do estabelecimento havia sido arrombada.

Ao vistoriar o interior do prédio, o dono constatou que diversos pedaços de fios da instalação elétrica tinham sido cortados e levados.

Além da fiação subtraída, o imóvel teve o forro danificado pelos invasores para conseguir ter acesso à rede elétrica e retirar os materiais.

O proprietário informou que não foi possível precisar a quantidade exata de fiação furtada.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e registrou o boletim de ocorrência.

O caso segue para investigação com o objetivo de identificar os autores do furto e levantar a extensão dos prejuízos provocados.