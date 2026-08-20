PRF apreende mais de 200 kg de skunk e haxixe escondidos em carreta na BR-364 em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quinta-feira (20), cerca de 217 quilos de entorpecentes no km 1 da BR-364, no município de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina voltada ao combate a crimes em rodovias.

Os policiais abordaram uma combinação de veículos de carga composta por um caminhão-trator e dois semirreboques.

Durante a inspeção minuciosa no compartimento de carga do veículo, a equipe localizou diversos volumes escondidos. Ao contabilizar o material, foram confirmados 207,98 kg de skunk e 9,02 kg de haxixe.

Diante do flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os ocupantes do veículo receberam voz de prisão.

Os envolvidos e toda a carga de entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Vilhena para os procedimentos legais cabíveis.