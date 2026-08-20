Seta acionada gera confusão e colisão entre carro e moto mobiliza socorro em Vilhena

Uma colisão transversal entre um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na Rua Pedro Diniz da Costa, na esquina com a Travessa “C”, no bairro Bela Vista, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o motociclista trafegava pela Rua Pedro Diniz da Costa no sentido Aeroporto/BR-364, enquanto o motorista do carro seguia pela Travessa “C”.

No cruzamento das vias, onde há sinalização de parada obrigatória para quem trafega pela travessa, o condutor do automóvel efetuou a parada completa.

Contudo, ao notar que a motocicleta vinha com a seta acionada indicando conversão, o motorista iniciou a travessia do cruzamento, momento em que ocorreu o impacto.

Com a colisão, o motociclista caiu na pista e sofreu ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional, onde deu entrada relatando dores no tornozelo direito, ombro e abdômen. O motorista do carro não se feriu.

A Polícia Militar esteve no local e constatou que nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez.

A Perícia Criminal realizou o levantamento técnico no cruzamento para apurar a dinâmica do acidente.

O automóvel permaneceu com seu condutor e a motocicleta ficou sob a guarda de um conhecido autorizado pela vítima.