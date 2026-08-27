Adailton Fúria participa de adesivaço de campanha em Vilhena nesta sexta-feira

O candidato ao Governo do Estado, Adailton Fúria (PSD), estará em Vilhena nesta sexta-feira, 28 de agosto, para participar de um grande adesivaço de campanha.

O ato contará também com a presença do candidato a vice-governador, Everton Leoni, além de candidatos a deputado estadual da coligação, apoiadores e lideranças locais.

A mobilização está marcada para as 17h, no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Celso Mazuti, em frente à Fuck Auto Peças.

Durante o evento, apoiadores e simpatizantes poderão adesivar seus veículos com materiais da campanha da coligação “Gente Que Gosta de Gente”, formada pelo PSD, Avante e pela Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade).