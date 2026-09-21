Hildon triplicou leitos na covid e promete hospital de urgência em Rondônia

Prefeito de Porto Velho durante a covid-19, Hildon Chaves vai aplicar no Estado a decisão rápida que teve na crise. Sua principal proposta para a saúde é um novo hospital de urgência e emergência, construído do zero em dois anos e meio, para desafogar o João Paulo II.

Na pandemia, Hildon decretou situação de emergência em março de 2020, antes mesmo do primeiro caso confirmado na capital. Em junho, pediu à Justiça um lockdown de duas semanas, com base na média de 10 mortes por dia.

Até janeiro de 2021, a rede foi de 23 para 73 leitos hospitalares e de 5 para 23 respiradores, mais que o triplo de leitos e 4,6 vezes mais respiradores. Hildon promoveu ainda campanhas de vacinação, com drive-thrus para acelerar a imunização da população

A pandemia deixou uma lição que ele quer levar ao Governo: urgência e emergência precisam de estrutura pronta antes da crise, não depois. “Na covid, eu não esperei a crise piorar para agir. Em Rondônia, vamos parar de apagar incêndios: planejar, investir na estrutura e valorizar quem está na linha de frente, com um hospital de urgência pronto para quem precisa”.