Motorista com sinais de embriaguez é detido após provocar acidente com carros estacionados no centro de Vilhena

Um acidente envolvendo um caminhão e dois carros estacionados foi registrado na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor de um caminhão Agrale 8500 trafegava pela avenida no sentido ao bairro 5º BEC quando colidiu contra a traseira de um Fiat Siena que estava devidamente estacionado na via.

Com a força do impacto, o Siena foi projetado para a frente e atingiu a traseira de um Ford Fiesta, também estacionado.

Logo após a colisão, o motorista do caminhão retirou o veículo do ponto do impacto e o estacionou a poucos metros do local. Ele foi abordado pelos proprietários dos automóveis atingidos, momento em que uma patrulha da Polícia Militar que passava pelas imediações foi acionada.

Durante a abordagem ao condutor do caminhão, os policiais observaram olhos avermelhados, odor etílico e comportamento alterado. Questionado sobre o consumo de bebida alcoólica, o homem alegou ter ingerido apenas uma lata de cerveja no horário do almoço e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

Na verificação da documentação, os policiais constataram também que o condutor possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em categoria diversa da exigida para a condução do caminhão.

Diante dos fatos e dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Foram lavrados os autos de infração pelas irregularidades constatadas, e os veículos envolvidos foram liberados aos seus respectivos proprietários.