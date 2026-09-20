Ciclista fica ferida após colidir bicicleta elétrica contra carro estacionado no bairro Orleans em Vilhena

Uma ciclista ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na Rua Mato Grosso, no bairro Orleans, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a jovem conduzia uma bicicleta elétrica pela via, no sentido bairro Orleans/Residencial Florença, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra a traseira de um automóvel Volkswagen Gol de cor branca, que estava devidamente estacionado no lado direito da pista.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para prestar socorro à vítima, que apresentava escoriações pelo corpo e um corte na região do rosto, acima do supercílio.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao Hospital Regional para avaliação médica.

A mãe da vítima compareceu ao endereço, acompanhou o atendimento prestado pelos socorristas e assumiu a responsabilidade pela guarda da bicicleta elétrica.

O proprietário do automóvel esteve presente no local durante o registro da ocorrência. Após a realização dos procedimentos de praxe, o veículo foi liberado ao responsável.