Homem é baleado em lava-jato nas proximidades do Ginásio Geraldão em Vilhena

Um homem deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena após sofrer uma tentativa de homicídio a tiros no bairro Alto Alegre.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Polícia Militar foi acionada até a unidade de saúde logo após o rapaz dar entrada no local com ferimentos causados por arma de fogo na perna direita.

Em relato aos policiais, a vítima informou que estava em um lava-jato localizado em frente ao Ginásio Geraldão quando um indivíduo vestindo camiseta branca e calça jeans se aproximou armado com uma pistola. O suspeito efetuou cerca de seis disparos em direção ao rapaz.

Para tentar se proteger dos tiros, a vítima correu e conseguiu buscar abrigo em um comércio das imediações. Dois projéteis atingiram sua perna direita. O morador, que relatou não possuir endereço fixo, recebeu os primeiros atendimentos médicos na UPA.

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas pela região onde o crime aconteceu na tentativa de localizar o autor dos disparos, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil para investigação.