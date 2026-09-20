PM intercepta entrega de cocaína, apreende drogas e aves silvestres em residência no bairro Alto Alegre em Vilhena

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas e crime ambiental no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

A abordagem ocorreu após a Polícia Militar abordar uma usuária de entorpecentes próxima a Praça do Geraldão.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais patrulhavam a área próxima à praça no cruzamento da Rua 830 com a Avenida Paraná quando avistaram uma mulher em atitude suspeita.

Ao notar a aproximação da equipe, ela tentou se afastar rapidamente. Durante a abordagem, os militares encontraram dois aparelhos celulares com a mulher.

Ao ser questionada, a abordada admitiu que é usuária e relatou que havia acabado de comprar uma porção de cocaína por R$ 50,00 via Pix, combinando de receber o entorpecente nas proximidades de um estabelecimento comercial no mesmo bairro.

A equipe policial deslocou-se até o endereço informado, no cruzamento da Rua Antônio Extekoeter com a Avenida Paraná, e flagrou o momento em que o entregador chegou ao local em uma bicicleta preta. Durante a busca pessoal, os policiais apreenderam uma porção de cocaína embalada em plástico em posse do condutor.

O suspeito alegou ser apenas entregador e tentou demonstrar desconhecimento sobre o conteúdo do pacote. Sobre a bicicleta, ele admitiu ter pago R$ 200,00 pelo veículo e coberto a numeração de identificação com camadas de tinta para ocultá-la.

Por não portar documentos de identificação, os policiais foram até a residência do homem, na Rua 831. Com a autorização da mãe do suspeito, a equipe entrou no imóvel e encontrou, no quarto do rapaz, três sacos com fecho hermético contendo maconha e mais duas porções de cocaína já embaladas para venda.

Em outro cômodo da casa, os policiais localizaram sete aves silvestres mantidas presas em gaiolas, além de 20 gaiolas vazias, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente.

O morador admitiu ter capturado os pássaros em uma área de mata próxima. A Polícia Militar Ambiental foi acionada, realizou a apreensão das aves e aplicou os autos de infração pertinentes.

O homem, que já possui passagens anteriores pela Justiça, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde permaneceu à disposição das autoridades.