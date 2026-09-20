VÍDEO: motociclista perde controle e colide de frente com carro em Vilhena

Um acidente de trânsito deixou um motociclista gravemente ferido na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no cruzamento com a Rua Bento Corrêa da Rocha, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor de um automóvel Volkswagen Virtus transitava pela avenida em direção ao bairro Bodanese quando colidiu frontalmente com a motocicleta, uma Yamaha YBR 125 de cor vermelha, que trafegava no sentido oposto.

De acordo com os relatos e imagens registradas no local, o motociclista trafegava pela via quando foi surpreendido por um desnível no asfalto. Ao passar pela imperfeição na pista, ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, não sendo possível evitar o impacto com o carro.

O motorista do automóvel não sofreu ferimentos, passou por verificação e não apresentava sinais de embriaguez. Já o condutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde passou por exames e precisou ser intubado para estabilização médica.

A Perícia Técnica realizou os levantamentos no local e liberou a via para o tráfego normal. A motocicleta da vítima foi entregue a um familiar, enquanto o caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais.

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