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domingo, 20 de setembro de 2026.

VÍDEO: motociclista perde controle e colide de frente com carro em Vilhena

Condutor da motoneta foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e precisou ser intubado no Hospital Regional
Condutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional

Um acidente de trânsito deixou um motociclista gravemente ferido na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no cruzamento com a Rua Bento Corrêa da Rocha, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o condutor de um automóvel Volkswagen Virtus transitava pela avenida em direção ao bairro Bodanese quando colidiu frontalmente com a motocicleta, uma Yamaha YBR 125 de cor vermelha, que trafegava no sentido oposto.

De acordo com os relatos e imagens registradas no local, o motociclista trafegava pela via quando foi surpreendido por um desnível no asfalto. Ao passar pela imperfeição na pista, ele perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, não sendo possível evitar o impacto com o carro.

O motorista do automóvel não sofreu ferimentos, passou por verificação e não apresentava sinais de embriaguez. Já o condutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde passou por exames e precisou ser intubado para estabilização médica.

A Perícia Técnica realizou os levantamentos no local e liberou a via para o tráfego normal. A motocicleta da vítima foi entregue a um familiar, enquanto o caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos legais.

>>>Vídeo abaixo:

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