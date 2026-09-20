Morador de Corumbiara perde R$ 3,5 mil em golpe do falso emprego nas redes sociais

Um morador de Corumbiara procurou a Polícia Militar para denunciar ter sido vítima de um golpe financeiro após responder a uma oferta de trabalho veiculada no Facebook.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima encontrou um anúncio de vaga de emprego na rede social e iniciou conversa por meio do WhatsApp com um indivíduo que se apresentava como representante de uma empresa de transportes.

Durante a negociação, o suposto contratante solicitou que o trabalhador acessasse sua conta bancária e repassasse os dados de acesso e senhas, alegando que as informações seriam necessárias para cadastrar o recebimento de seus futuros salários.

Após fornecer os dados solicitados, o morador começou a suspeitar da exigência e decidiu verificar o saldo de sua conta.

Ao conferir o extrato bancário, constatou que haviam sido realizadas diversas transferências não autorizadas via Pix, somando um prejuízo de aproximadamente R$ 3.500,00.

Na sequência, a vítima teve o acesso à própria conta bloqueado e não conseguiu verificar os destinatários dos valores transferidos.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Cerejeiras, que investigará a fraude.