Homem é preso com porções de cocaína, munições e espingardas em Vilhena

Um homem foi preso com porções de cocaína e duas armas de fogo durante uma fiscalização na BR-174, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais receberam a informação de que um suspeito, ocupando um veículo Volkswagen Golf de cor branca, estaria comercializando entorpecentes em um estabelecimento as margens da rodovia.

Após o monitoramento da área, o condutor foi abordado assim que deixou o local no automóvel. Durante as buscas no interior do veículo, a equipe encontrou um pote plástico contendo 10 porções de cocaína, além de R$ 190,00 em espécie e um aparelho celular.

Ao ser questionado, o motorista negou a venda de drogas, alegando apenas que faria o transporte da substância até o setor chacareiro onde mora, mas recusou-se a identificar o proprietário do material.

Indagado sobre a presença de outros itens ilícitos, ele confessou que possuía armas de fogo em seu imóvel e levou os policiais até o endereço.

Na residência, a equipe apreendeu uma espingarda de fabricação artesanal calibre .28 com 24 cartuchos, além de uma arma longa calibre .22 equipada com luneta e alça de mira e municiada com oito cartuchos intactos e uma deflagrada.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) com todo o material apreendido.

O automóvel utilizado no transporte do entorpecente também foi recolhido.