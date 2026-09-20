Casal é detido conduzindo scooter elétrica furtada e alega ter recebido veículo como pagamento de dívida em Vilhena

Um casal foi conduzido à delegacia após ser flagrado transitando em uma scooter elétrica furtada na Avenida Brasil, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais militares patrulhavam a via quando avistaram o veículo de cor preta com as mesmas características de uma scooter com registro recente de furto.

Ao realizarem a abordagem, os agentes notaram sinais claros de irregularidade, como a ausência da chave de ignição e a fiação exposta adaptada para ligação direta.

Após a verificação do número do chassi no sistema, confirmou-se que a scooter havia sido furtada no dia 12 de setembro.

Ao serem questionados sobre a procedência, os dois ocupantes alegaram que receberam o veículo de um terceiro como pagamento de uma dívida no valor de R$ 5 mil.

Apesar de a scooter não possuir chave, estar com fios expostos e sem o carregador de bateria, ambos afirmaram que desconheciam a origem ilícita do bem.

O casal recebeu voz de prisão e foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

Durante a apresentação, o homem tentou empreender fuga através de uma janela com grade, sofrendo lesões leves ao tentar passar pela estrutura.

O veículo foi apreendido para posterior restituição ao proprietário.