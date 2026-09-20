Carro colide com motocicleta e arrasta veículo por alguns metros em Vilhena

Uma colisão transversal entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no cruzamento da Avenida Rosa de Saron com a Rua Girassol, bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o condutor de um Toyota Yaris transitava pela Avenida Rosa de Saron em direção ao bairro Cidade Verde quando, ao chegar ao cruzamento com a Rua Girassol, realizou uma breve parada na sinalização, mas avançou a via por não ter visualizado a motocicleta Honda CG 160 Start que trafegava no sentido ao bairro Cristo Rei.

Após a colisão transversal, o motorista do automóvel relatou ter perdido o controle dos pedais do veículo, o que fez com que o carro arrastasse a motocicleta por alguns metros à frente. A condutora da moto caiu no ponto do impacto inicial.

A motociclista sofreu escoriações pelo corpo e recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu em observação médica.

A Perícia Técnica foi acionada e realizou os procedimentos no local do acidente para determinar as causas do sinistro. Os policiais constataram que nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez.

Durante a verificação documental, apurou-se que a condutora da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo emitida a infração de trânsito correspondente.

O automóvel foi liberado ao motorista no local, enquanto a motocicleta foi entregue a uma familiar indicada pela condutora.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).