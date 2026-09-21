Itapuã do Oeste também escolheu Sílvia Cristina senadora

A população de Itapuã do Oeste prestigiou uma grande reunião na casa do prefeito Nei Martins, em apoio à candidatura de Silvia Cristina ao Senado.
Ela ainda percorreu ruas do município com o prefeito e lideranças e recebeu o apoio da população ao seu nome.“Nosso trabalho é de entregas e de resultados. O povo sabe que pode contar com a Sílvia Cristina, que prometeu um hospital e fez quatro e inaugurou todos eles equipados, com o recurso para custeio garantido e funcionando. Foi descerrando a fita inaugural e gente já sendo atendia”, declarou Sílvia.
Ela tem percorrido os municípios do interior e também feito campanha na capital. “Estamos entrando na reta final e indo nos municípios reafirmar nossos compromissos com a população. É pé no chão, dialogando e olhando no olho das pessoas”, acrescentou.