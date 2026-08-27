Cobrança de dívida de droga termina com jovem esfaqueado e maconha apreendida enterrada em quintal em Vilhena

Uma discussão motivada por uma suposta dívida de drogas terminou com um jovem esfaqueado no tórax e a apreensão de entorpecentes enterrados no quintal de uma residência na manhã de quarta-feira, 26 de agosto, no bairro Ipanema, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para averiguar um esfaqueamento na Avenida 15 de Novembro.

No local, a equipe encontrou um adolescente, primo da vítima atingida pelo golpe de faca, que relatou ter acompanhado o parente até o imóvel para tentar evitar uma briga.

No endereço indicado, ocorreu uma luta corporal entre o jovem que foi cobrar a dívida de R$ 50,00 e o morador da casa.

Em depoimento, o morador alegou que a vítima chegou ao local armada com uma faca e ameaçou levar a motocicleta de sua mãe como forma de pagamento.

Para defendê-la, ele interveio, tomou a arma branca durante o confronto e atingiu a vítima na região do tórax.

Durante o atendimento, o morador que desferiu o golpe relatou também que a vítima costumava enterrar drogas no quintal de casa.

Os policiais deslocaram-se até o endereço informado e encontraram a terra revolvida nos fundos do imóvel. Em buscas no local, localizaram cerca de 100 gramas de maconha enterradas, prontas para comercialização.

A vítima do esfaqueamento foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional, onde permaneceu internada sob observação médica e acompanhada por custódia policial. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas, além de figurar como vítima da lesão corporal.

O morador que desferiu o golpe de faca foi detido por lesão corporal. O adolescente que acompanhou a cobrança foi apreendido por suspeita de envolvimento com o entorpecente localizado na residência onde morava com o primo.

Como a mãe do menor não foi encontrada, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).