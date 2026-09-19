Motociclista empina veículo, avança sinais vermelhos, bate em viatura policial e foge a pé pela BR-364 em Vilhena

Um motociclista protagonizou uma perseguição em alta velocidade por diversos bairros de Vilhena após ser flagrado realizando manobras perigosas na Avenida Paraná, nas proximidades do bairro Alto Alegre.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe da Polícia Militar avistou o homem empinando uma motocicleta Honda Fan 160 e emitiu ordem de parada.

O condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade, avançando sinais vermelhos nos cruzamentos com as avenidas Juracy Corrêa Müller e 34, além de ignorar placas de preferência e “PARE” pelas avenidas Brigadeiro, Tancredo Neves e Celso Mazutti.

Durante o percurso, o motociclista transitou por bairros como Bela Vista e Embratel, realizando ultrapassagens arriscadas e colocando em risco pedestres e outros motoristas. Ao acessar a Avenida Celso Mazutti, nas proximidades da saída para Cuiabá, a viatura policial alcançou o veículo.

Na tentativa de desvencilhar-se da abordagem, o condutor realizou uma frenagem brusca. O motorista da viatura efetuou manobra evasiva para evitar o impacto e ultrapassou a motocicleta. Ao tentar acelerar novamente para prosseguir com a fuga, o suspeito perdeu o controle do veículo e colidiu contra a traseira do carro oficial, caindo na pista.

Logo após a queda, o homem levantou-se, atravessou o canteiro central a pé, pulou o guard-rail da BR-364 e fugiu em direção oposta à rodovia, não sendo localizado pelas equipes que realizaram buscas na região.

No local do acidente, os policiais encontraram um aparelho celular caído que pertence ao suspeito. No interior da capinha do telefone, havia um invólucro com substância similar à cocaína.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para registrar a ocorrência do acidente de trânsito.

A motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio credenciado. O celular e a droga foram entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para providências e perícia.

A Polícia Civil investiga a autoria e a identificação do condutor envolvido na ocorrência.