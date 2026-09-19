Motociclista que participava de carreata colide com carro no cruzamento das avenidas Curitiba e Presidente Nasser em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo uma motoneta e um carro foi registrado no cruzamento das avenidas Curitiba e Presidente Nasser, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a condutora de um Volkswagen Gol de cor preta transitava pela Avenida Curitiba, no sentido BR-174/Avenida Melvin Jones, e iniciou a travessia do cruzamento no momento em que a sinalização semafórica indicava sinal verde para a sua via.

Durante o deslocamento, o condutor de uma motoneta Sundown Web, que participava de uma carreata política, avançou o sinal vermelho e cruzou a via, provocando uma colisão transversal entre os veículos.

Uma testemunha relatou no local que o cronômetro semafórico ainda indicava seis segundos para que o automóvel concluísse a travessia quando ocorreu o impacto.

Com a colisão, o condutor da motoneta caiu na pista e sofreu escoriações pelo corpo. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros prestou o atendimento inicial e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Vilhena para cuidados médicos.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e acionou a perícia técnica para a realização dos trabalhos de praxe.

Durante a verificação dos documentos, constatou-se que a condutora do automóvel estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, sendo aplicadas as medidas administrativas referentes à infração de trânsito.

O carro foi liberado a um condutor habilitado indicado pela proprietária. A motoneta envolvida no acidente foi recolhida e encaminhada ao pátio do Ciretran.