Jovem é detido suspeito de perseguir e persuadir estudantes para entrar em veículo em Vilhena

Um jovem foi detido pela Polícia Militar após abordar duas estudantes menores de idade e tentar convencê-las a entrar em seu veículo na manhã da última quinta-feira, 18 de setembro, no bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as duas estudantes aguardavam o transporte escolar em pontos diferentes do bairro, nas Ruas 8221 e 8225, quando o rapaz se aproximou conduzindo uma pick-up Chevrolet Montana de cor branca.

O suspeito perguntou em quais escolas as jovens estudavam e insistiu para que elas ingressassem no automóvel. As estudantes recusaram a oferta e ficaram assustadas com a abordagem.

A investida só cessou quando o ônibus escolar se aproximou do local. Ao embarcarem, as jovens relataram imediatamente o ocorrido ao motorista. Durante o percurso, o suspeito passou a seguir o transporte escolar na traseira do veículo, efetuando buzinadas de forma insistente, momento em que as estudantes gravaram vídeos do automóvel com os celulares.

A equipe policial conseguiu contato com a empresa de transporte e acionou as mães das estudantes. Acompanhadas das responsáveis, as adolescentes compareceram à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para formalizar o registro e entregar os arquivos audiovisuais como prova.

Horas mais tarde, agentes de trânsito municipais avistaram o suspeito transitando em uma pick-up Fiat Strada e iniciaram o acompanhamento. Com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar, o suspeito foi abordado e recebeu voz de prisão.

Durante o atendimento na delegacia, o suspeito relatou ter passado a madrugada em uma casa noturna consumindo bebida alcoólica e medicamentos até o amanhecer, sendo submetido aos procedimentos para verificação de embriaguez ao volante. O veículo em que ele estava foi entregue à sua mãe.

O homem foi apresentado à autoridade policial na UNISP, acompanhado de seu advogado de defesa, juntamente com o material em vídeo gravado pelas vítimas, para as providências e apurações cabíveis.