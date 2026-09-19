Fátima Cleide e Márcia Regina percorrem Cone Sul e defendem maior participação do campo progressista na política de Rondônia

As candidatas Fátima Cleide, que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa, e Professora Márcia Regina, candidata a deputada federal, percorreram municípios do Cone Sul de Rondônia entre quarta-feira (16) e quinta-feira (17).

Integrantes da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, as duas participaram de reuniões e encontros com apoiadores e lideranças em Corumbiara, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi e Vilhena.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, as candidatas falaram sobre as motivações para a disputa eleitoral, os desafios que avaliam existir na representação política do Estado, a participação das mulheres na política e a receptividade encontrada durante a passagem pela região.

Ex-senadora, Fátima Cleide afirmou que decidiu disputar novamente uma eleição por considerar necessária uma maior aproximação entre a Assembleia Legislativa e a população. Segundo ela, a intenção é atuar para ampliar os espaços de discussão sobre os problemas enfrentados pelos municípios e pela sociedade.

“Eu penso que precisa aproximar muito a Assembleia do povo. É uma casa que está bem distante pelas suas resoluções, está muito distante daquilo que é a vida real do povo”, afirmou.

Fátima também citou a saúde como uma das áreas que, segundo ela, precisam ser debatidas pelo Legislativo estadual. A candidata afirmou receber relatos de pessoas que enfrentam dificuldades para conseguir exames e atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O problema não é o Sistema Único de Saúde, o problema é a gestão do sistema no Estado”, declarou.

Para a candidata, o mandato parlamentar também deve ser utilizado como espaço de debate sobre o desenvolvimento de Rondônia e a definição de políticas públicas voltadas às diferentes regiões.

Participação das mulheres

Durante a entrevista, Fátima Cleide também abordou a participação feminina na política. Com histórico de militância na defesa dos direitos das mulheres, ela afirmou que considera necessária uma ampliação da presença feminina nos espaços de decisão.

Segundo a candidata, a participação das mulheres não deveria se limitar ao número de candidaturas, mas também envolver a ocupação efetiva de cadeiras nos parlamentos.

“Nós queremos paridade nas casas legislativas e essa paridade não é apenas ter 50% de mulheres concorrendo nas eleições, é ter garantia de cadeiras”, afirmou.

Márcia Regina também relatou ter percebido situações de hostilidade durante a campanha, embora tenha avaliado que, em comparação com a eleição anterior, houve momentos de maior receptividade.

A professora citou episódios envolvendo profissionais da educação e afirmou que o ambiente de polarização política também chega às escolas. Para ela, adultos têm responsabilidade sobre a forma como crianças e adolescentes reproduzem comportamentos de desrespeito no ambiente escolar.

Avaliação sobre a representação federal

Ao avaliar a atuação da bancada federal de Rondônia, Márcia Regina apresentou críticas e afirmou que pretende, caso eleita, representar um segmento político que considera pouco presente atualmente na Câmara dos Deputados.

“Eu sou candidata a deputada federal para contribuir e ser uma dessa voz a lutar e a ecoar no Estado de Rondônia”, afirmou.

A candidata também defendeu que a representação federal não fique restrita a determinadas regiões do Estado. Segundo ela, os parlamentares eleitos precisam atuar em pautas que envolvam Rondônia como um todo.

“Deputados federais são oito que representam o Estado. Então, ele não pode ser uma representação territorializada. Ele deve ser um representante que dê atenção a todas as políticas do Estado de Rondônia e represente este Estado”, disse.

Passagem pelo Cone Sul

Ao fazer um balanço da agenda pelo Cone Sul, Fátima Cleide classificou os encontros como positivos e afirmou ter encontrado militantes, apoiadores e representantes do campo político ao qual pertence.

Segundo ela, as reuniões e visitas realizadas durante os dois dias serviram para ouvir demandas e fortalecer a articulação das candidaturas da federação na região.

“Todas as conversas, todas as reuniões, as visitas que a gente fez nos animam muito e nos deixam com o coração cheio de esperança”, afirmou.

As duas candidatas integram a chapa da Federação Brasil da Esperança nas eleições de 2026. Fátima Cleide concorre ao cargo de deputada estadual e Márcia Regina disputa uma vaga na Câmara dos Deputados. Os registros das duas candidaturas constam como deferidos nas bases eleitorais consultadas.

Durante a entrevista, Márcia Regina também falou sobre a necessidade, na avaliação dela, de ampliar a representação do campo político ao qual pertence no Legislativo. Fátima, por sua vez, encerrou destacando a defesa de políticas públicas e a atuação parlamentar como instrumentos de representação da população.

“Que nós possamos, de fato, assumir a política como a prática do bem comum e contribuir para que políticas públicas efetivas colaborem com o desenvolvimento e cuidem de vidas”, afirmou Fátima Cleide.