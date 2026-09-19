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sábado, 19 de setembro de 2026.

Com slogan “Quem vota em deputado de fora, joga voto fora”, Pagani percorre cidades do Cone Sul em campanha para Câmara federal

Dhonatan Pagani / Foto: Assessoria

O candidato a deputado federal Dhonatan Pagani tem ampliado sua presença em cidades como Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia e Pimenteiras, fortalecendo o diálogo com a população e lideranças locais.

Com um discurso baseado em propostas ligadas à realidade da região, Pagani busca apresentar soluções para problemas enfrentados pelos municípios e defender uma representação federal mais próxima do Cone Sul.

Nos últimos dias, novos apoios também passaram a integrar o projeto, enquanto o candidato amplia sua presença em eventos e espaços públicos. Para a campanha, esse movimento demonstra maior adesão ao seu projeto político.

Pagani disse ainda que as críticas fazem parte do processo eleitoral e que continuará apresentando propostas e defendendo suas posições.

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