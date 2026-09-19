Ezequiel Neiva e Lúcio Mosquini unem forças em apoio ao projeto de Wiveslando Neiva para Assembleia

O candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) apresentou a apoiadores, em Cerejeiras, a parceria com o candidato a deputado federal Lúcio Mosquini (PL).

A união entre os dois candidatos reforça a articulação política do projeto de Wiveslando e estabelece uma composição para as disputas à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

A proposta é somar forças e ampliar a representação dos municípios rondonienses.

A parceria também foi destacada por Lúcio Mosquini durante o encontro com apoiadores em Cerejeiras. O candidato a deputado federal ressaltou a relação de amizade e confiança construída ao longo dos anos com Ezequiel Neiva e afirmou que a união representa a soma de forças em torno das duas candidaturas.

“Sou amigo do deputado Ezequiel Neiva há um longo tempo, conheço sua índole e nada do que mais justo poder ajudar seu filho, Wiveslando Neiva, em sua caminhada política. Estamos somando forças para representar e atuar por nosso estado de Rondônia”, frisou Lúcio Mosquini.

A chegada de Lúcio Mosquini ao grupo representa mais um reforço ao projeto de Wiveslando Neiva, que vem percorrendo diferentes municípios durante a campanha. A proposta da parceria é fortalecer a presença dos dois candidatos nas regiões onde possuem bases políticas e ampliar o diálogo com lideranças, produtores, trabalhadores e moradores.

“A presença do Lúcio fortalece nossa caminhada. É mais uma liderança que acredita no nosso projeto e que chega para caminhar junto conosco, buscando representar as necessidades dos municípios”, destacou.

A relação entre Lúcio Mosquini e Ezequiel Neiva é outro ponto destacado na construção da parceria. Os dois mantêm uma relação política e de amizade de longa data, marcada por agendas e discussões relacionadas às demandas de Rondônia. Para Wiveslando, essa trajetória contribui para aproximar os projetos e criar uma atuação conjunta em defesa dos interesses do Estado.

“O Lúcio Mosquini e o meu pai, Ezequiel Neiva, já têm uma história de amizade, trabalho e diálogo em defesa de quem produz em Rondônia. Essa parceria chega para somar e ampliar aquilo que já vem sendo construído”, ressaltou.

O deputado estadual Ezequiel Neiva também tem papel importante na candidatura do filho. Com três mandatos na Assembleia Legislativa, Ezequiel focou no fortalecimento do projeto de Wiveslando na corrida pela Assembleia Legislativa.

A experiência acumulada ao longo dos anos e o conhecimento das diferentes regiões do Estado são apresentados como parte da construção da candidatura. “Meu pai tem uma história construída com trabalho e presença nos municípios. Ter o apoio e a experiência dele nessa caminhada aumenta ainda mais a nossa responsabilidade”, declarou.

Ezequiel Neiva também ressaltou a importância da união com Lúcio Mosquini para o projeto político. “O Lúcio é um amigo de longa data e temos uma relação construída com base no respeito, na confiança e no trabalho por Rondônia. Essa parceria com o Wiveslando soma forças e fortalece os dois projetos. É uma união que pode contribuir para ampliar nossa atuação em defesa dos municípios rondonienses”, afirmou.

A campanha de Wiveslando Neiva tem ampliado a presença nos municípios com caminhadas, reuniões e encontros com moradores e lideranças. No Cone Sul, região onde nasceu e cresceu, o candidato tem intensificado as agendas, mas também vem levando sua campanha a outras regiões de Rondônia.

Segundo Wiveslando, a receptividade encontrada nos municípios tem fortalecido a caminhada e ampliado o diálogo com a população. “Em cada município encontramos pessoas dispostas a conversar, apresentar suas necessidades e conhecer nosso projeto. Essa aceitação aumenta nossa responsabilidade e nos dá ainda mais força para continuar caminhando por Rondônia”, encerrou.