“Nenhum deputado federal trouxe tantos benefícios quanto eu”, afirma Natan ao pedir apoio dos moradores do Cone Sul

O ex-deputado federal Natan Donadon (União Brasil), candidato a uma vaga na Câmara dos Deputados, foi o entrevistado desta sexta-feira, 18, do programa “Vale Tudo”, da Rádio Planalto, em Vilhena.

Entrevistado pelo radialista Roberto Di Jorge, Natan destacou os diversos recursos que destinou aos municípios do Cone Sul durante o período em que exerceu o mandato de deputado federal, de 2005 a 2013.

Desde sua saída da Câmara dos Deputados, a região não conseguiu eleger outro parlamentar para representar diretamente o Cone Sul na Câmara Federal, em Brasília. Para Natan, isso contribuiu para que os municípios deixassem de contar com uma atuação parlamentar voltada especificamente à busca por investimentos federais.

Em uma fala direcionada aos moradores da região, Natan afirmou que conhece os caminhos para buscar recursos em Brasília e que, caso seja eleito, pretende atuar, imediatamente, em defesa de novos investimentos. “Caso eleito, já chegarei exigindo investimentos para nossa região, já que não podemos depender de outros parlamentares que só deixam migalhas para os municípios do Cone Sul”, declarou.

Entre as propostas que pretende defender está a construção de um viaduto elevado e moderno em um dos principais pontos de entroncamento viário de Vilhena.

A proposta leva em consideração a crescente frota do município, que já ultrapassa 88 mil veículos, e prevê a intervenção na rotatória localizada entre a BR-364 e as avenidas Presidente Nasser e Marques Henrique. “Temos conhecimento e experiência para buscar os investimentos federais necessários ao desenvolvimento do nosso Cone Sul, contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população. É por isso que peço o apoio de todos para dar continuidade a esse trabalho tão importante em defesa do Cone Sul de Rondônia”, destacou Natan.