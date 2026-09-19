PM intercepta dupla em moto sem CNH e desmantela ponto de venda de drogas no bairro Alto Alegre em Vilhena

Três homens foram conduzidos à delegacia após uma fiscalização iniciada nas proximidades da Praça do Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a equipe policial patrulhava uma região conhecida pelo constante fluxo de usuários de entorpecentes quando avistou dois homens em uma motocicleta Honda NXR 160 Bros de cor preta.

Ao notarem a presença da Rádio Patrulha, o condutor e o passageiro demonstraram nervosismo e tentaram desviar o olhar, ignorando inicialmente a ordem de parada emitida com sinais sonoros e luminosos.

Após percorrerem alguns metros, os suspeitos pararam o veículo. Durante a vistoria, os policiais encontraram com o passageiro um saco plástico com fecho hermético contendo maconha. O condutor admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e confirmou ser usuário de drogas.

Ambos relataram que haviam saído de uma residência na Rua 832 e que tinham sido contratados por um morador do Residencial Alvorada para realizar o serviço de limpeza do imóvel deste. Segundo os abordados, o pagamento pelo trabalho seria realizado diretamente por meio do fornecimento de drogas.

Diante das informações, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado no Residencial Alvorada. Com a autorização do morador, a equipe realizou buscas no imóvel e localizou uma porção de crack, uma balança digital de precisão, R$ 273,00 em espécie, tesoura, colher com resíduos de entorpecentes, sacos plásticos para embalagem e 12 munições intactas (sendo cinco de calibre 9mm e sete de calibre .38).

No primeiro endereço verificado na Rua 832, os policiais ainda apreenderam uma bicicleta de cor cinza, aro 29, que constava no sistema com registro de ocorrência por procedência duvidosa efetuado em junho de 2026.

A motocicleta utilizada pela dupla foi recolhida e encaminhada ao pátio do Ciretran devido às infrações de trânsito.

Os três envolvidos, juntamente com o advogado de defesa que acompanhou o desfecho da ocorrência, foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a adoção das medidas cabíveis.