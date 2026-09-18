Hildon Chaves quer arrumar a casa nos 100 primeiros dias de governo

Quem já esperou meses por uma resposta de órgão público, ou viu uma obra parar porque “o processo está tramitando”, sabe do que se trata essa primeira etapa do plano de governo de Hildon Chaves (União Progressista Republicanos).

O candidato ao Governo de Rondônia quer resolver o que trava por dentro: a burocracia que faz um pedido simples demorar meses, os processos parados na gaveta, a máquina pública que roda devagar demais para quem precisa de resposta rápida.

É esse o objetivo do Plano Tático de Hildon: organizar o Estado por dentro nos primeiros 100 dias, com metas definidas e responsáveis por cada uma delas, para que o cidadão saiba quem cobrar quando algo não sai do papel.

“Organizar a casa significa dar nome, prazo e responsável para cada meta dos primeiros 100 dias”, diz Hildon. “Se uma escola, uma estrada ou um posto de saúde não saírem do papel, o morador vai saber exatamente quem cobrar.”

A aposta do candidato é que, sem consertar essa base, qualquer promessa maior, escola, estrada, hospital, corre o risco de esbarrar na mesma lentidão de sempre. Arrumar a casa primeiro, na visão de Hildon, é o que vai permitir que o Estado responda mais rápido a quem está do outro lado do balcão à espera de uma solução.