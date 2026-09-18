Caminhada, comércio e reuniões movimentam agenda em apoio à reeleição de Rosangela Donadon em Cerejeiras

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) cumpriu uma agenda de compromissos nesta quinta-feira (17), no município de Cerejeiras, com caminhadas, visitas ao comércio e reuniões com diferentes segmentos da comunidade.

Acompanhada de amigos e simpatizantes, a parlamentar apresentou suas propostas de trabalho e destacou a continuidade da atuação em defesa de benefícios e investimentos para os municípios do Cone Sul, sendo reeleita para a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO).

Candidata à reeleição, Rosangela Donadon percorreu a Avenida Integração Nacional, uma das principais vias de Cerejeiras, onde conversou com comerciantes e ouviu demandas da população. “É sempre muito especial estar perto da população, ouvir as demandas e receber o carinho de quem acredita no nosso trabalho. Cada conversa reforça ainda mais o nosso compromisso com Cerejeiras e com todo o Cone Sul de Rondônia”, destacou.

Na sequência da agenda, a deputada participou de uma reunião com um grupo de motoristas que trabalham com o aplicativo Uber. Durante o encontro, Rosangela ouviu as reivindicações e as principais demandas apresentadas pela categoria.

À noite, a parlamentar participou de outra reunião, realizada na residência de Celina e Valcir Rech, ex-presidente da Câmara Municipal de Cerejeiras. O casal, juntamente com outras lideranças locais, declarou apoio à reeleição de Rosangela Donadon para a Assembleia Legislativa e do Dr. Lucas. “Foi uma alegria ouvir de perto as demandas, ideias e expectativas de quem vive a realidade do nosso Cone Sul. Cada conversa reforça a importância de ter uma voz atuante, presente e comprometida com Rondônia. Seguimos juntos, levando nosso trabalho para cada município e fortalecendo essa caminhada”, afirmou a parlamentar.