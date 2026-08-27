Em Rondônia, mais de 189 mil consumidores têm 724 mil ofertas com descontos extras para negociação de dívidas

Levantamento mostra que 80% dos brasileiros consideram os cupons na hora de escolher a loja onde vão comprar;

73% já desistiram de uma compra por não encontrarem um cupom válido no checkout;

Serasa lança campanha de cupons que oferece a mais de 15 milhões de consumidores chances extras de economizar.

Os cupons de desconto já fazem parte da jornada de compra dos brasileiros e também podem ser aliados na hora de colocar as finanças em ordem.

É nesse contexto que a Serasa lança a campanha “Todo Mundo Ama Cupons”, estrelada pela atriz norte-americana Tichina Arnold, e disponibiliza mais de 80 milhões de ofertas com desconto extra para consumidores que desejam negociar dívidas no Serasa Limpa Nome.

Somente em Rondônia mais de 189 mil consumidores podem ter acesso a 724 mil ofertas com descontos extras para negociação de dívidas.

A iniciativa parte de um comportamento já consolidado entre os brasileiros: segundo pesquisa realizada pela Serasa, em parceria com o Instituto Opinion Box, 36% utilizam cupons pelo menos uma vez por mês e 70% afirmam economizar mensalmente com essa prática.

Entre quem usa cupons, 22% recorrem aos benefícios sempre que encontram a possibilidade, e, para 69%, a motivação principal é a economia direta no bolso – ao mesmo tempo, 53% poupam mais de R$50 por mês, por meio desses descontos.

A influência dos cupons, porém, vai além do desconto no momento da compra. 80% afirmam que o benefício influencia a decisão do local de compra, enquanto 44% enxergam as marcas que oferecem cupons como mais acessíveis e parceiras do consumidor. O desconto percentual também aparece como o tipo preferido para 49% dos brasileiros, seguido de frete grátis por 33%.

O levantamento também aponta que o desconto pode alterar decisões de consumo. 64% dos brasileiros afirmam já ter comprado um produto que não estava planejado por causa de um cupom de desconto. Além disso, 73% já desistiram de uma compra por não encontrarem um cupom válido no momento do checkout.

MAIS DE 80 MILHÕES DE CUPONS DISPONÍVEIS PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS

O interesse pelos cupons vai além das compras: oito em cada dez brasileiros consideram importante utilizar esse tipo de benefício para quitar dívidas. Dessa forma, aproveitando humor e identificação, a Serasa lança sua primeira campanha internacional com a atriz norte-americana Tichina Arnold e mostra como esse benefício pode ir além da economia nas compras e atuar como um aliado na hora de dar um novo passo rumo à organização financeira.

Ao todo, são mais de 15 milhões de consumidores que podem negociar mais de 80 milhões de ofertas com esse desconto extra. Os cupons são disponibilizados para ofertas selecionadas, de acordo com critérios específicos e aparecerão diretamente na oferta dentro do Serasa Limpa Nome, adicionando um desconto extra ao valor já negociado com a credora.

COMO USAR O CUPOM?

Se houver um cupom disponível para você, siga os passos abaixo:

Abra o site ou aplicativo da Serasa. Faça login com CPF e senha. Clique em Negociar dívidas Veja qual oferta possui cupom disponível e clique em Negociar agora Escolha a opção de pagamento à vista, por Pix ou boleto. Selecione a data de vencimento desejada. Na área de confirmação do acordo, ative a opção “Adicionar cupom”. Depois, clique em Fechar acordo e realize o pagamento com desconto.

METODOLOGIA

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 8 e 13 de maio de 2026, com 1.051 entrevistas online com consumidores em todas as regiões do Brasil. Margem de erro de 3 pontos percentuais.

SOBRE A SERASA

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.