VILHENA: motorista que acompanhava ex-secretário se recupera em casa e relata reação que evitou colisão: “Foi Deus que me guiou”

O servidor público Everaldo de Vargas, 51 anos, se recupera em casa, em Vilhena, seguindo orientação médica. Ele usa colete ortopédico e mantém repouso durante o tratamento.

Everaldo era o motorista que acompanhava o ex-secretário municipal de Obras e candidato a deputado estadual Laércio Torres no grave acidente ocorrido nas primeiras horas do dia 12 de setembro, na BR-364, no trecho entre os municípios de Presidente Médici e Cacoal.

Laércio sofreu lesões na coluna, passou por cirurgia e também se recupera em casa, em Vilhena (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Everaldo agradeceu a Deus por ele e Laércio estarem vivos e relembrou os momentos de tensão vividos durante o acidente, ocorrido por volta das 5h.

Segundo ele, dois caminhões estavam envolvidos na situação, e um deles teria realizado uma ultrapassagem indevida. Para evitar uma colisão frontal, Everaldo precisou tirar a caminhonete da pista, atingindo um grande ninho de cupins, o que, segundo Everaldo, acabou contribuindo para evitar que o veículo capotasse ao descer um barranco de aproximadamente três metros.

Mesmo após o impacto, os dois permaneceram conscientes. Everaldo conta que Laércio chegou a dizer que não estava sentindo a coluna. Diante da situação, ele deixou o veículo, escalou o barranco até alcançar a rodovia e pediu ajuda.

Um carreteiro que passava pelo local naquele momento parou para ajudar e acionou as autoridades, contribuindo para o início do atendimento às vítimas.

Everaldo também destacou a atuação das equipes de socorro, que, segundo ele, tiveram cuidado especial com Laércio. “Os socorristas foram muito prudentes e profissionais. Eles tiveram bastante cuidado, principalmente com o Laércio, justamente para não provocar uma lesão ainda maior na coluna”, afirmou.

Após o acidente, Everaldo realizou exames médicos ainda em Cacoal. Segundo ele, inicialmente não foi constatada nenhuma fratura. Ainda no sábado, dia do acidente, retornou para Vilhena e continuou sendo acompanhado por médicos.

No domingo, passou por uma tomografia, que identificou o achatamento de uma vértebra. De acordo com a orientação médica, não havia necessidade de cirurgia, e o tratamento seria realizado com medicação, uso de colete e repouso.

Ao relembrar o acidente, Everaldo também manifesta a esperança pela pronta recuperação do amigo Laércio. “Foi Deus que me guiou naquele momento para tirar o carro da rodovia e evitar uma tragédia. Ele nos deu uma segunda chance de vida. Só tenho a agradecer e pedir que continue cuidando de nós e da recuperação do Laércio”, afirmou.

Em tempo, Everaldo destacou que está de férias do serviço público e que havia aproveitado o período para acompanhar e ajudar Laércio durante a campanha eleitoral.