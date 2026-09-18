VÍDEO: após alta hospitalar em Cacoal, Laércio Torres é recebido por apoiadores em Vilhena

O ex-secretário de obras e atual candidato a deputado estadual Laércio Torres (Avante) foi recebido por apoiadores na tarde desta sexta-feira (18), após receber alta hospitalar em Cacoal e retornar a Vilhena, onde continuará o tratamento em casa.

A recepção aconteceu nas proximidades do frigorífico Friboi, na entrada da cidade de Vilhena, onde uma comitiva formada por apoiadores aguardava a chegada do candidato.

O grupo foi coordenado pelo prefeito Flori Cordeiro, que também coordena a campanha de Laércio.

Após o encontro, apoiadores foram acompanhando a ambulância que levava Laércio até sua residência.

O ACIDENTE

Laércio sofreu um grave acidente de trânsito no dia 12 de setembro, na BR-364, entre Cacoal e Pimenta Bueno. Ele sofreu lesões na coluna e passou por cirurgia em Cacoal. Durante o período de internação, também recebeu aplicação de polilaminina, substância experimental estudada para o tratamento de lesões da medula espinhal.

Antes da alta, Laércio havia relatado, em vídeo divulgado nas redes sociais, que estava sem movimentos da cintura para baixo em razão das lesões provocadas pelo acidente. A recuperação seguirá sob acompanhamento médico (leia mais AQUI).

Mesmo afastado temporariamente das atividades presenciais, a equipe informou que pretende dar continuidade à campanha para deputado estadual. Laércio, agora em casa, deverá conciliar a recuperação e o tratamento com o acompanhamento das atividades de campanha realizadas por sua equipe (Assista ao vídeo abaixo).