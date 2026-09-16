VÍDEO: ex-secretário de Vilhena fala pela primeira vez após acidente e delicada cirurgia em Cacoal

O ex-secretário municipal de Obras de Vilhena, Laércio Torres, de 39 anos, se manifestou pela primeira vez após o acidente sofrido no último fim de semana e a cirurgia realizada em Cacoal (leia mais AQUI).
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Laércio, que é candidato a deputado estadual, relatou que sofreu fraturas em três vértebras em decorrência do acidente e que, atualmente, está paralisado da cintura para baixo. “Graças ao bom Deus e aos bons amigos que temos, estamos aqui hoje”, declarou.
Laércio também agradeceu aos profissionais da saúde de Cacoal que participaram do atendimento e destacou o trabalho do neurocirurgião Edilton Oliveira, atual secretário de Estado da Saúde de Rondônia, responsável pelo procedimento.
Segundo Laércio, durante a cirurgia foi aplicada polilaminina, o primeiro caso de utilização do procedimento na rede pública estadual. “Graças a essa rapidez nesse tratamento, a possibilidade de voltar a andar é muito grande”, afirmou.
O ex-secretário segue em recuperação e deverá continuar sendo acompanhado pela equipe médica.
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