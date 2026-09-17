Homem é encontrado inconsciente e ferido ao lado de carro em área rural de Chupinguaia

Um homem foi socorrido em estado grave e com ferimentos provocados por objeto perfurocortante em frente a uma propriedade rural no município de Chupinguaia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , funcionários de uma fazenda avistaram um veículo Fiat Strada de cor branca estacionado em frente à porteira e notaram o condutor caído ao lado do automóvel.

Ao observarem a presença de uma grande quantidade de sangue no banco do veículo e constatarem que o homem ainda respirava, os trabalhadores acionaram imediatamente o socorro médico e a Polícia Militar.

Uma ambulância da rede pública municipal deslocou-se ao endereço e realizou os primeiros atendimentos à vítima, que estava inconsciente e apresentava um corte no braço direito, aparentemente provocado por um canivete. O homem foi levado às pressas ao hospital local para estabilização.

Durante a apuração dos fatos no hospital, os policiais conversaram com a esposa do morador, que havia deslocado de Vilhena até Chupinguaia após rastrear a localização do celular do marido, com quem havia perdido contato desde o fim da tarde. A esposa relatou que o companheiro já havia passado por um episódio semelhante anteriormente.

Com a autorização e presença da esposa, o aparelho celular do homem foi verificado, sendo localizado um vídeo gravado por ele próprio no qual manifestava a intenção de atentar contra a própria vida. O canivete possivelmente utilizado na ação e os pertences do morador foram recolhidos.

Devido à gravidade do quadro de saúde, a vítima recebeu os primeiros cuidados na unidade de Chupinguaia e, em seguida, foi transferida para o Hospital Regional de Vilhena para continuidade do tratamento médico.

Os objetos e o registro do caso foram entregues na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para os procedimentos cabíveis.