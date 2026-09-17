Passageira chama polícia na rodoviária de Vilhena e acusa homem de tocá-la durante viagem de ônibus

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de importunação sexual na Rodoviária de Vilhena, envolvendo passageiros de um ônibus intermunicipal.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a passageira relatou que viajava ao lado de um homem quando, durante o percurso, o indivíduo passou a mão em suas pernas.

A mulher afirmou ter pedido para que ele parasse, mas, ao desembarcar na rodoviária de Vilhena, assustada e com receio de seguir o restante da viagem ao lado do suspeito, decidiu acionar o serviço de emergência.

Funcionários da empresa de transporte prestaram auxílio à passageira e providenciaram a troca do seu assento para a parte inferior do veículo.

Questionado pelos policiais, o homem negou a acusação, alegando que em nenhum momento teve a intenção de constranger ou tocar a passageira.

Diante das versões apresentadas e para garantir a segurança da vítima, a equipe orientou o passageiro a permanecer no andar superior, garantindo o distanciamento entre ambos até o destino final.

Os policiais lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de importunação sexual.

O homem assinou o documento comprometendo-se a comparecer em juízo quando intimado, sendo liberado no local para seguir viagem.