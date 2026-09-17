Em Ji-Paraná, Maurício Carvalho recebe reconhecimento pelo trabalho e reforça compromisso de continuar presente

O deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) percorreu as ruas de Ji-Paraná na manhã desta quarta-feira (16), em mais uma agenda de corpo a corpo da campanha.

Durante a caminhada, conversou com comerciantes, trabalhadores e moradores, ouviu demandas e recebeu manifestações positivas sobre sua atuação como deputado federal.

Para Maurício, esse contato direto é fundamental para aproximar o mandato da população e entender o que cada município espera para os próximos anos.

Entre as propostas defendidas pelo candidato para um novo mandato estão o fortalecimento da saúde nos municípios, mais investimentos em educação básica e ensino técnico, qualificação profissional para os jovens, apoio aos produtores e à agricultura familiar, além de infraestrutura e recursos para que as prefeituras tenham melhores condições de atender a população. Maurício também defende ampliar o acesso à tecnologia e criar condições para que os jovens encontrem oportunidades de trabalho e crescimento dentro de Rondônia.

A boa recepção durante a caminhada também abriu espaço para falar sobre o legado construído ao longo do primeiro mandato. Maurício tem pautado sua atuação pelo municipalismo, percorrendo os 52 municípios e articulando recursos para áreas como saúde, educação, infraestrutura e apoio à produção. O candidato destacou que retornar às cidades e ouvir o reconhecimento das pessoas pelo trabalho realizado reforça a responsabilidade de continuar transformando as demandas locais em resultados.

O corpo a corpo em Ji-Paraná integra a estratégia de Maurício de manter uma campanha próxima das pessoas, apresentando o que já foi feito, mas principalmente ouvindo o que ainda precisa avançar. “Eu gosto de escutar as pessoas porque é aqui, na conversa olho no olho, que a gente entende de verdade as necessidades de cada cidade. Receber esse carinho e ouvir o reconhecimento pelo nosso trabalho mostra que estamos no caminho certo, mas também aumenta a nossa responsabilidade de fazer ainda mais por Ji-Paraná e por Rondônia”, afirmou.