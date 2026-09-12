LAÉRCIO TORRES: candidato vilhenense sofre acidente entre Cacoal e Pimenta Bueno; secretário acompanha situação

O candidato a deputado estadual Laércio Torres sofreu um acidente de trânsito na por volta das 5h deste sábado, 12, na BR-364, entre os municípios de Cacoal e Pimenta Bueno.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, Laércio, que foi secretário municipal de obras em Vilhena, estava acompanhado do motorista Everaldo e seguia de Cacoal com destino a Vilhena quando ocorreu o acidente.

Segundo informações preliminares, uma carreta teria realizado uma ultrapassagem no sentido contrário e quase provocado uma colisão frontal com o veículo em que estavam Laércio e Everaldo.

Para evitar a batida de frente, o motorista precisou tirar o veículo da pista, saindo da rodovia. As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser esclarecidas.

Apesar do susto, Laércio Torres e Everaldo estão em estado de saúde estável m Cacoal. Conforme nota divulgada pela assessoria, Laércio se encontra hospitalizado, recebendo cuidados médicos necessários, e não corre risco de vida.

O Extra de Rondônia acompanha o caso e poderá atualizar as informações conforme novos detalhes forem confirmados.

SECRETÁRIO ACOMPANHA SITUAÇÃO

Em contato com o Extra de Rondônia, o secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, informou que está em Cacoal acompanhando de perto o estado de saúde de Laércio. Segundo o secretário, ele está tomando as providências necessárias para viabilizar a transferência do paciente para Vilhena.