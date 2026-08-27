Wesley Araújo entrega Ponte do Cafezinho e garante melhorias no acesso à região da Linha 95

A Prefeitura de Chupinguaia concluiu a construção da Ponte do Cafezinho, na região da Linha 95, área rural do município. A obra foi executada com recurso destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Laerte Gomes.

O prefeito Wesley Araújo acompanhou a conclusão da estrutura e destacou a importância da obra para os moradores que utilizam a estrada diariamente, principalmente para o deslocamento e o transporte da produção rural.

Com a nova ponte, o trecho passa a oferecer melhores condições de tráfego e mais segurança para veículos que circulam pela região.

A estrutura atende uma demanda dos moradores e integra as ações de melhoria da infraestrutura rural realizadas pela administração municipal. A conservação das estradas e a construção de pontes são consideradas medidas importantes para garantir o acesso às propriedades e facilitar o escoamento da produção.

A conclusão da Ponte do Cafezinho também foi destacada por moradores nas redes sociais, que agradeceram pela obra e pela parceria entre a Prefeitura de Chupinguaia e o deputado Laerte Gomes.