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terça-feira, 01 de setembro de 2026.

Adolescente é apreendida por furtar bicicleta elétrica em estacionamento de mercado em Vilhena

Menor usava veículo furtado dias antes para cometer novos crimes; bicicleta foi recuperada pela PM e porção de maconha foi apreendida

Uma adolescente foi apreendida pela Polícia Militar em Vilhena após furtar uma bicicleta elétrica no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Jô Sato, no bairro Jardim Eldorado.

A ação do grupo que a acompanhava foi registrada pelo sistema de monitoramento de segurança do estabelecimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima deixou a bicicleta elétrica no bicicletário e entrou no mercado para fazer compras.

Cerca de quinze minutos depois, foi alertada pela equipe de segurança de que câmeras de vigilância haviam flagrado o momento em que uma jovem se apropriou do veículo e fugiu em direção ao bairro Bela Vista, enquanto outras pessoas no entorno davam apoio e observavam a movimentação.

Com base nas características físicas e nas vestimentas registradas nas imagens, a Polícia Militar iniciou patrulhamento pela região e abordou a mãe da suspeita no cruzamento da Avenida 1801 com a Avenida Alípio Ernesto Graebin.

Após ser acionada pelos pais, a adolescente compareceu ao local de abordagem conduzindo outra bicicleta elétrica de cor vermelha. Ao consultarem os dados no sistema, os policiais constataram que o veículo conduzido pela jovem também era fruto de um furto ocorrido no dia 21 de agosto, no estacionamento de uma faculdade na Rua Marques Henrique.

Indagada sobre a bicicleta furtada minutos antes no mercado, a menor inicialmente indicou sua residência no bairro Bela Vista.

Durante vistoria no imóvel com autorização dos responsáveis, a bicicleta do mercado não foi localizada, mas os policiais encontraram uma porção de maconha acondicionada em um saco plástico no quarto da adolescente, que assumiu a propriedade da substância.

Ao ser questionada novamente, a jovem admitiu ter abandonado a bicicleta elétrica furtada no mercado embaixo de uma mangueira na Avenida 37. A guarnição deslocou-se ao endereço informado e recuperou o bem intacto.

Diante da situação, a adolescente e os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para a lavratura do boletim de ocorrência e providências da Polícia Civil.

As duas bicicletas elétricas recuperadas e a porção de entorpecente foram entregues na delegacia. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e prestar auxílio aos familiares menores de idade.

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